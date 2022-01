Nato-lande øger beredskab og EU vil sende hjælpepakke til Ukraine

Nato-landene har sat styrker i øget beredskab og sendt skibe og kampfly til Østeuropa for at styrke forsvaret af østlige grænser. Det sker på et tidspunkt, hvor situationen stadig er spændt i forbindelse med Ruslands militære optrapning omkring det splittede Ukraine.

- Nato vil fortsætte med at gøre alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte og forsvare alle allierede, deriblandt også den østlige del af alliancen. Vi vil altid reagere på enhver fare for en forringelse af vores sikkerhedsniveau, siger Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, i en erklæring mandag.

Den vestlige alliance henviser til beslutninger i de seneste dage, hvor blandt andet Danmark, Spanien og Holland har gjort flådeenheder klar til en hurtig indsatsstyrke. Den danske fregat "Peter Willemoes" er sejlet til Østersøen, hvor den skulle være en del af Natos flådestyrke.

Også Frankrig har taget skridt til at sende militær til Østeuropa, hvor medlemslande har bedt om forstærkning.

I Bruxelles meddelte EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mandag, at EU vil støtte Ukraine med en finansiel hjælpepakke på 1,2 milliarder euro (op mod ni milliarder kroner).

- EU-Kommissionen foreslår denne hjælpepakke for at hjælpe ukrainerne med at klare landets forværrede økonomiske situation som følge af konflikten, siger hun.

EU-Kommissionens formand gør det klart, at hun venter opbakning til udspillet fra Europarådet, som repræsenterer medlemslandene, og EU's parlamentarikere.

Kreml beskyldte mandag USA og Nato for at optrappe spændinger, efter at den vestlige alliance har meldt ud, at den er ved at forstærke forsvaret af det østlige Europa i forbindelse med Ukraine-krisen. Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, siger, at der fortsat er en meget stor risiko for, at ukrainske regeringsstyrker angriber prorussiske separatister.

/ritzau/AFP