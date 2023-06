Nato-lande optrapper presset på Tyrkiet for svensk medlemskab

Efter næsten et år venter Sverige fortsat på grønt lys fra Tyrkiet og Ungarn, før lande kan komme med i Nato. Men nu stiger presset for alvor på de to lande.

På et møde for Nato-landenes udenrigsministre er der enighed om, at Sverige er klar til Nato. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) efter mødet i Oslo.

- Der er sendt et meget klart signal. Det er holdningen hele vejen rundt, at Nato bliver stærkere, hvis Sverige kommer med, siger Lars Løkke Rasmussen.

På grund af det nylige valg i Tyrkiet deltog Tyrkiets udenrigsminister ikke i mødet. Men hverken Tyrkiet eller Ungarn kan være i tvivl om, at der er stor opbakning i Nato til at få Sverige med.

- Der blev lavet en særlig aftale i Madrid sidste år om, at Sverige skal med, og vores vurdering er, at Sverige har leveret på den aftale, siger Lars Løkke Rasmussen.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, vil nu "i nærmeste fremtid" rejse til Tyrkiet for at tale direkte med Tyrkiets præsident, Recep Erdogan. Den norske generalsekretær er optimistisk i forhold til at få et ja.

- Sverige har leveret. Derfor er tiden kommet til at ratificere Sverige. Jeg arbejder på, at det sker så hurtigt som muligt, siger Jens Stoltenberg.

Der er nu kun seks uger tilbage før det afgørende Nato-topmøde i Vilnius. Her vil Nato-landenes stats- og regeringschef selv deltage, og det vil sende et signal om splittelse, hvis ikke man kan få Sverige med i alliancen inden - eller senest på topmødet.

Derfor vil Natos største medlemsland, USA, formentlig også lægge sin tyngde bag forsøget på at finde en snarlig løsning.

Tyrkiet har netop været igennem et valg, der igen endte med Erdogan som sejrherrer. Håbet er, at den genstridige tyrkiske præsident nu vil give sig oven på valget. Samtidig er ny terrorlovgivning netop trådt i kraft i Sverige 1. juni.

Den finske udenrigsminister, Pekka Haavisto, lægger netop vægt på, at Sverige med terrorlovgivningen imødekommer Tyrkiets ønsker.

Tyrkiet har været skeptisk over for Sveriges indsats over for det kurdiske arbejderparti, PKK, der betragtes som en terrororganisation af både EU, USA og Sverige.

- Nu, hvor det tyrkiske valg er overstået, er det vigtigt, at Tyrkiet går videre med at ratificere Sveriges Nato-medlemskab, siger Pekka Haavisto i forbindelse med Nato-mødet i Oslo.

Haavisto har tidligere vakt opsigt ved åbent at tale om, hvorvidt lande som Tyrkiet fortsat skal have mulighed for at forhale en udvidelse, som landet har gjort med Finland og især Sverige.

Håbet i Nato er dog, at situationen vil løse sig med et tyrkisk ja, inden topmødet i Vilnius.

