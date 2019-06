Nato-landenes forsvarsministre mødes til krisesnak om Iran

Generalsekretær Jens Stoltenberg siger, at Nato er bekymret over Irans fremfærd, og krisen drøftes onsdag.

Nato er ikke direkte involveret i de stigende spændinger mellem USA og Iran, men forsvarsalliancens forsvarsministre skal alligevel drøfte krisen, når de mødes i denne uge.

Det bekræfter Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde tirsdag i Bruxelles. Ministrene mødes onsdag og torsdag.

Stoltenberg fortæller, at man i alliancen er bekymret over Irans "destabiliserende fremfærd". Han nævner støtte til terrorisme, Irans missilprogram og planer om at sætte yderligere skub i berigelsen af uran.

I 2015 indgik Iran og de permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd sammen med Tyskland en omfattende aftale om Irans atomprogram.

Aftalen indebar, at sanktioner mod Iran skulle lettes, mens Iran til gengæld skulle bremse atomaktiviteterne. Disse skulle også overvåges af FN-eksperter. Formålet var, at Iran ikke skulle kunne udvikle atomvåben.

Men amerikanerne trak sig fra aftalen. Trump fandt den utilstrækkelig. Siden er spændingerne taget til.

USA har den seneste uge meldt yderligere sanktioner mod Iran. Det har fået Iran til at øge presset på Europa med meldinger om, at de vil skrue massivt op for processen med at berige uran.

I sidste uge skød Iran en ubemandet amerikansk drone ned. Trump har senere sagt, at amerikanerne var minutter fra at indlede et angreb.

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, har dog tilføjet, at USA "holder døren åben til reelle forhandlinger".

En talsmand for Irans udenrigsministerium sagde tidligere tirsdag, at de seneste sanktioner fra USA vil "afbryde de diplomatiske kanaler for evigt".

/ritzau/