Nato lover modsvar: Våbenaftales fald er kun Ruslands skyld

USA har officielt trukket sig fra den skelsættende INF-våbenaftale, oplyser USA's udenrigsminister og Nato.

Det er ene og alene Ruslands skyld, at den historiske INF-våbenaftale fra 1987 fredag officielt er smuldret.

Det skriver Nato i en pressemeddelelse. Her varsler den internationale forsvarsalliance samtidig et "behersket og ansvarligt" modsvar.

Udmeldingen kommer, efter at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, fredag har meddelt, at amerikanerne formelt har forladt aftalen.

- Rusland bærer ene og alene ansvaret for traktatens fald. Vi er kede af, at Rusland ikke har vist nogen vilje til og gjort nogen fremskridt for at vende tilbage til at overholde de internationale krav, skriver Nato.

Nato understreger, at Rusland "i dag fortsat overtræder INF-traktaten".

- Det har ført til USA's beslutning om at trække sig fra traktaten. Den beslutning støttes af Natos allierede og er nu trådt i kraft, lyder det.

Mike Pompeo skyder fredag ligeledes skylden på russerne.

INF-aftalen blev i 1987 indgået mellem USA og Sovjetunionen, der på det tidspunkt var ledet af henholdsvis Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov.

Aftalen forbød enhver opstilling af missiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5000 kilometer. Desuden fik de to lande lov til at holde øje med hinanden, for at sikre at aftalen ikke blev brudt.

/ritzau/AFP