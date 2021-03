Nato-ministre tager snak om påstået russisk spionring i EU

Meldinger om russisk spionring i Bulgarien følges meget tæt af Nato, siger generalsekretær før Nato-møde.

Rusland står igen, igen højt på dagsordenen, når udenrigsministrene i Nato mødes tirsdag og onsdag i Bruxelles.

Denne gang er bekymringen over Ruslands fremfærd på den internationale scene tilføjet et højaktuelt emne, efter at Bulgarien i sidste uge slog til imod personer, der menes at tilhøre en russisk spionring i Nato- og EU-landet.

- Vi tager denne diskussion med Finland, Sverige og EU's udenrigschef. Det viser, at vi følger Ruslands opførsel og handlingsmønster tæt. Derfor følger vi også den bulgarske efterforskning om en påstået russisk spionring tæt, siger generalsekretær Jens Stoltenberg.

Stoltenberg holdt mandag et pressemøde på video før ministermødet, der holdes som et almindeligt møde i Bruxelles. Dog med reducerede delegationer fra landene på grund af pandemien.

- Vi har set et mønster med et mere selvsikkert Rusland over de seneste år, herunder med aggressiv fremfærd mod lande. Først og fremmest Ukraine.

- Men også indblanding i vores interne politiske processer og underminering af tillid til vores institutioner eller forsøg på samme og indblanding i valgprocesser, siger Jens Stoltenberg.

Anklagemyndigheden i Bulgarien sagde fredag i sidste uge, at bulgarsk politi havde optrevlet en spionring, som skulle have infiltreret det bulgarske forsvarsministerium og en efterretningstjeneste.

Betjente slog i sidste uge til flere steder i en større politiaktion i og omkring den bulgarske hovedstad, Sofia.

Fem personer blev anholdt. Ifølge medierapporter skulle spionerne have videreformidlet hemmelige informationer fra både Nato og EU til Rusland.

- For Nato er det vigtigt at beskytte klassificerede dokumenter og information. Vi støtter til fulde vores allierede Bulgarien med at håndtere Ruslands ondsindede aktiviteter på eget territorium, siger Stoltenberg.

Generalsekretæren blev på mødet mandag også spurgt til, om han ser Ruslands præsident, Vladimir Putin, som en "killer" (drabsmand, red).

For nylig har USA's præsident, Joe Biden, svaret ja til et lignende spørgsmål.

- Præsident Putin er naturligvis ultimativt ansvarlig for alle den russiske stats handlinger, og vi har set et mønster af aggressiv fremfærd, herunder drabsforsøg på modstandere, siger Stoltenberg.

På mødet de næste to dage skal Nato-landene også tale om alliancens fremtid i Afghanistan og det strategiske samarbejde i en plan, der peger frem mod år 2030.

Den plan ventes vedtaget senere i år, når stats- og regeringscheferne i alliancen mødes i Bruxelles. Datoen for mødet er ikke fastsat.

/ritzau/