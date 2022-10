Nato øger beskyttelsen af gas, el og it efter eksplosioner

Nato vil øge overvågningen af kritisk infrastruktur efter eksplosionerne ved Nord Stream 1 og 2. Det siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) i forbindelse med et møde for Nato-landenes forsvarsministre i Bruxelles torsdag.

Her er spørgsmålet øverst på dagsordenen, efter at eksplosionerne har understreget sårbarheden for mange Nato-lande.

- Jeg er glad for, at Nato kommer til at styrke overvågningen af kritisk infrastruktur. Det er gas, el, it og teleområderne. Det er vigtigt, fordi vi er i en tid nu, hvor vi er nødt til at styrke forsvaret af vores samfund, siger Morten Bødskov.

Han erkender, at det er en vanskelig opgave, fordi man ikke kun skal overvåge gasrørledninger. Også elkabler, datakabaler og anden infrastruktur kan blive udsat for sabotage.

- Ingen kan være alle steder på én gang. Derfor vil der selvfølgelig ske en udvælgelse af de områder, som er mest kritiske. Og så skal vi styrke tilstedeværelsen der, siger Morten Bødskov.

- Vi skal udveksle oplysninger og efterretninger, så man kan afgøre, hvor de kritiske dele af den kritiske infrastruktur er. Det er det arbejde, som nu bliver sat i gang, siger Bødskov.

Det er ikke kun gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 på bunden af Østersøen, som myndigheder mener har været udsat for sabotage.

I sidste uge måtte togtrafikken indstilles i tre timer i det nordlige Tyskland på grund af det, tyske myndigheder betegner som sabotage på vigtige kabler.

Hverken i forhold til Nord Stream 1 og 2 eller den tyske togtrafik har man endnu udpeget gerningsmændene. Det er derfor uvist, om der en sammenhæng.

Men mistanken om, at det er Rusland, der står bag, skaber bekymring i Nato for nye angreb.

- I moderne, åbne samfund som vores er gas, energi, it og tele og hele finanssektoren rygraden i det at have et effektivt samfund kørende. Derfor kan det få meget alvorlige konsekvenser, hvis der angreb mod det, siger Morten Bødskov.

/ritzau/