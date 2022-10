Nato ønsker øget produktionen af våben og ammunition

Nato-landene skal gøre mere for at sikre øget produktion af ammunition og våben. Det er nødvendigt for at fylde egne lagre op efter syv måneders militærhjælp til Ukraine.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde tirsdag.

Her peger Natos generalsekretær på, at øget produktion af militært udstyr også skal sikre, at Nato-landene fortsat kan sende våben og ammunition til Ukraine.

- Industrien skal have et klart signal om at øge produktionen, siger Jens Stoltenberg.

Han forventer, at spørgsmålet om opfyldelse af lagre og hjælp til Ukraine vil være et centralt punkt på Nato-landenes ministermøde i de kommende dage i Bruxelles. Her ventes Nato-landene også at diskutere fælles indkøb.

Det skal gøre det lettere for militærindustrien at øge produktionen med sikkerhed for, at man kan sælge den ekstra produktion af våben og ammunition.

Samtidig kan fælles indkøb være med til at sikre, at Nato-landene får kompatibelt udstyr, siger Jens Stoltenberg.

I forhold til Ukraine har Ruslands angreb på hovedstaden Kyiv understreget behovet for at sende luftforsvarssystemer til Ukraine. Men det krigshærgede land har også brug for præcisionsvåben som raketsystemet Hilmars, artilleri og pansrede mandskabsvogne, siger Jens Stoltenberg.

- Ukraine har næsten brug for alting. Det er vigtigt at understrege, at Nato-allierede leverer militært udstyr til Ukraine i et hidtil uset omfang, siger Jens Stoltenberg.

Spørgsmål: Vil Nato-allierede kunne levere alt det luftforsvarsudstyr, som Ukraine har brug for i de kommende uger?

- I de seneste dage har vi haft to udmeldinger fra Nato-allierede. Fra Tyskland og USA. De vil sende mere avanceret luftforsvarsudstyr og ammunition til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Han erkender dog, at der vil blive behov for mere i lyset af truslen fra Rusland om nye angreb.

- Mange missiler er blevet skudt ned af de leverede systemer. Men så længe ikke alle missiler bliver skudt ned, så er der brug for mere. Derfor vil vi diskutere, hvordan vi kan sikre hurtigere levering, træning og ammunition til systemerne, siger Jens Stoltenberg.

/ritzau/