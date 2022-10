Nato og Ukraine afviser russisk påstand om beskidt bombe

Rusland må ikke bruge falske anklager som anledning til at eskalere krigen i Ukraine, advarer Nato.

Den vestlige forsvarsalliance Nato afviser russiske beskyldninger om, at Ukraine skulle have planer om at bruge "en beskidt bombe".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Natos generalsekretær, norske Jens Stoltenberg, siger mandag således, at Rusland ikke må bruge falske anklager som anledning til at eskalere krigen i Ukraine - eksempelvis ved at tage atomvåben i brug.

- Natos allierede afviser beskyldningerne. Rusland må ikke bruge det som et påskud for yderligere eskalering, siger Stoltenberg ifølge Reuters.

Udmeldingen kommer efter en sjælden telefonsamtale mellem den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, og Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu.

I samtalen søndag sagde Sjojgu, at Ukraine provokerer russerne ved at true med at bruge "en beskidt bombe". Sjojgu fremlagde ikke nogen beviser.

En "beskidt bombe" er en bombe, der er baseret på almindeligt sprængstof, men som samtidig kan indeholde radioaktivt materiale.

Sergej Sjojgu fremlagde søndag i øvrige telefonopkald også de russiske påstande over for forsvarsministrene fra Frankrig og Tyrkiet.

Ukraine afviser blankt beskyldningerne.

- Hvis Rusland ringer og siger, at Ukraine angiveligt planlægger noget, så betyder det én ting: at Rusland allerede har planlagt det, siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Et højtstående medlem af USA's militær siger mandag, at de russiske anklager ikke har noget på sig. Det skriver Reuters. Amerikanerne ser dog heller ikke tegn på, at et russisk atomangreb skulle være på vej.

- Ukrainerne er ikke ved at bygge en beskidt bombe, siger militærmedlemmet, der udtaler sig på betingelse af at være anonym.

- Vi har heller ikke nogen indikationer af, at Rusland har besluttet sig for at bruge atomvåben eller kemiske våben, lyder det.

/ritzau/