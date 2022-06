Nato opfordrer til at sende flere tunge våben til Ukraine

Vestlige lande bør sende flere tunge våben til Ukraine, så ukrainerne kan kæmpe mod den russiske offensiv i den østlige del af landet.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i Haag i Holland tirsdag aften.

- Ja, Ukraine bør have flere tunge våben, siger han efter et møde med syv europæiske Nato-allierede, herunder Danmark.

Stoltenberg fortæller videre, at Nato allerede er i gang med at "optrappe" leveringerne, og at embedsmænd vil mødes i Bruxelles onsdag for at koordinere yderligere støtte, herunder tunge våben, til Ukraine.

- Det gør vi, fordi de er fuldstændig afhængige af det for at kunne stå imod den brutale russiske invasion, siger Stoltenberg.

Den hollandske premierminister, Mark Rutte, og den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), var tirsdag værter ved en arbejdsmiddag i Haag for Nato-landene Belgien, Letland, Polen, Portugal og Rumænien.

De i alt syv Nato-lande står alle bag et ønske om et styrket fælles Nato-budget. Det ventes at blive et af spørgsmålene, som skal afklares i forbindelse med et Nato-topmøde i Madrid i slutningen af juni.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, beklager, at Vesten "ikke gør nok" for at støtte Polens naboland.

- Vi har ikke gjort nok for at forsvare Ukraine og for at støtte det ukrainske folk og deres frihed og suverænitet, siger han på pressemødet tirsdag aften.

- Derfor beder jeg jer om at gøre meget mere for at levere våben og artilleri til Ukraine. De har brug for det for at kunne forsvare deres land.

Ifølge Mateusz Morawiecki vil vestlige lande ikke have nogen "troværdighed", hvis Ukraine taber krigen mod Rusland.

- Det ville være en komplet fiasko og katastrofe for EU, for vores værdier og for Nato, siger han.

/ritzau/AFP