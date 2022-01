Nato overvejer at udsende nye soldater ved russisk offensiv

Nato vil overveje at sende yderligere soldater til en række østlige lande, hvis Rusland indleder en ny offensiv mod Ukraine.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, onsdag.

Udmeldingen kommer efter et møde i Nato-Rusland-rådet. Det er et særligt råd, der blev oprettet i 2002 for også at involvere Rusland i nogle af samtalerne i den transatlantiske forsvarsalliance.

Onsdagens møde omhandlede den anspændte situation ved Ukraines grænse. Her har Rusland opmarcheret op mod 100.000 soldater.

- Hvis Rusland igen indleder en offensiv mod Ukraine og invaderer Ukraine yderligere, så bliver vi nødt til seriøst at overveje at øge vores tilstedeværelse i den østlige del af alliancen, siger Stoltenberg.

Han advarer mod en "reel risiko for en ny væbnet konflikt i Europa". Han tilføjer dog samtidig, at Nato "vil gøre alt for at forebygge" det scenarie.

- Der er store uenigheder mellem Natos allierede og Rusland. Det bliver ikke let at mødes om vores forskelle, men det er et positivt tegn, at alle Nato-allierede og Rusland er mødtes om det samme bord, siger Stoltenberg.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, håber, at onsdagens Nato-møde kan bane vej for yderligere snak med russerne.

- Nato står klar til dialog med Rusland og har i dag lagt flere emner på bordet inden for risikoreduktion og militær gennemsigtighed, som vi gerne vil drøfte med Rusland igen, siger Kofod i en skriftlig kommentar.

- Jeg håber, at Rusland nu griber muligheden for konstruktivt at forfølge det diplomatiske spor, fortsætter udenrigsministeren.

Rusland annekterede i 2014 med magt den ukrainske halvø Krim. At annektere vil sige at overtage og erobre et område og erklære det sit eget.

Siden da har USA og flere vestlige lande støttet Ukraine.

Ruslands handlinger de seneste måneder, hvor soldater er blevet sendt til den ukrainske grænse, har skabt frygt om en mulig russisk invasion.

Mandag mødtes repræsentanter fra USA og Rusland i den schweiziske by Genève. Her sagde Rusland blandt andet, at Nato snart skal "forstå alvoren".

- Der er brug for et reelt skridt i Ruslands retning fra Natos side, lød det fra den russiske viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov.

Rusland har krævet, at Nato garanterer, at Ukraine aldrig kan blive en del af Nato-samarbejdet. Det har Nato hidtil kategorisk afvist.

/ritzau/Reuters