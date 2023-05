Nato: Rusland er tvunget til at bruge kampvogne designet i 1950'erne

Ruslands landstyrker er så hårdt ramt, at Vladimir Putin nu må bruge kampvogne designet i 1950'erne i Ukraine.

Det siger formanden for Natos militærkomité, admiral Rob Bauer, på et pressemøde i Natos hovedkvarter i Bruxelles onsdag.

- Rusland er begyndt at bruge meget gammelt materiel. T-54 kampvognene ser vi nu på slagmarken. Tallet 54 henviser til det år, kampvognene blev designet. Altså 1954. Problemet er, at de har mange T-54 kampvogne, siger Rob Bauer.

Han understreger dermed, at Rusland fortsat har kampkraft til at fortsætte invasionen. Men sammensætningen af invasionsstyrken begynder at ændre sig.

- Vi vil se, at Rusland vil fokuserer på kvantitet. De vil bruge et større antal værnepligtige og mobiliserede personer, der ikke er godt trænet. Og de vil bruge ældre materiel, der er mere upræcist, men tilgengæld kan anvendes i større antal, siger Rob Bauer.

Dermed er situationen for Rusland stik modsat af Ukraines. Her vil der ifølge Rob Bauer være fokus på kvalitet i kraft af de moderne våben, som Vesten leverer. Og i kraft af den træning, som ukrainske soldater modtager i blandt andet EU-lande.

- Det vil være den store forskel i de kommende måneder, siger Rob Bauer.

Ser man bort fra landstyrkerne, så er Ruslands militær dog fortsat i vid udstrækning intakt. Det vurderer den øverstbefalende for de allierede styrker i Europa, den amerikanske general Christopher Cavoli.

- Nedbrydningen af Ruslands væbnede styrker er meget ujævn. Det er primært landstyrkerne, som er blevet ramt. På andre områder har nedbrydningen være meget mindre synlig, siger Christopher Cavoli.

De ukrainske styrker er dog også mærkede efter den nu 15 måneder lange krig.

- Man har tab, man har ødelagt udstyr, og man mangler ammunition. Det ser vi på begge sider, siger Rob Bauer.

/ritzau/