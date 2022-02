Nato: Rusland kan angribe Ukraine stort set uden varsel

Nato afviser, at Rusland reelt er ved at trække soldater hjem i betydeligt omfang fra grænsen til Ukraine.

- Europa står i den mest alvorlige sikkerhedskrise i årtier.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde tirsdag forud for Nato-forsvarsministrenes møde i Bruxelles onsdag og torsdag.

Dermed fastslår Nato-chefen, at Europa fortsat kan være på kanten af krig trods russiske meldinger om, at man har trukket nogle soldater tilbage fra grænsen til Ukraine.

- Indtil nu har vi ikke set sikre tegn på deeskalering på jorden. Alt er nu på plads til, at Rusland kan angribe, siger Jens Stoltenberg.

Han peger på, at der i den seneste tid er sket en voldsom opbygning af russiske styrker ved grænsen til Ukraine.

- I de seneste dage har vi set flere tropper, artilleri, missiler, udstyr til luftforsvar og mange logistikelementer. Det betyder, at Rusland nu kan invadere Ukraine reelt uden varslingstid, siger Jens Stoltenberg.

Udmeldingen kommer, efter at Rusland tirsdag oplyste, at nogle af de styrker, som var sendt til områder nær Ukraines grænse, trækkes tilbage til deres baser.

Men Nato ser ikke tegn på, at Rusland reelt er ved at nedtrappe den militære tilstedeværelse ved Ukraine. Her har landet ifølge amerikanske efterretningskilder flere end 130.000 soldater opmarcheret.

- Rusland flytter hele tiden deres styrker. Men det er ikke ensbetydende med en deeskalering, siger Stoltenberg.

Nato-chefen peger på, at Rusland hurtigt kan flytte soldater ind og ud af områderne omkring Ukraine. Men det tager markant længere tid at flytte det tunge udstyr.

- Soldaterne har flere gange efterladt deres tunge udstyr for så kort efter at vende tilbage, siger Stoltenberg på et pressemøde før et forsvarsministermøde onsdag og torsdag i hovedkvarteret i Bruxelles.

Trods troppeopbygningen er der ifølge Stoltenberg dog forsigtige tegn på, at det måske endnu vil være muligt at finde diplomatisk løsning.

- Der er stadig tid til, at Rusland kan tage et skridt tilbage og forhandle, siger Stoltenberg.

Han hilser det velkommen, at Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, tirsdag besøger Putin i Moskva. Besøget kommer, efter at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, også har besøgt Putin, mens USA's præsident, Joe Biden, og Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har været i kontakt med Putin.

- Nu må vi se, om det er muligt at finde en ramme for reelle forhandlinger med Rusland, siger Jens Stoltenberg.

Nato har på sin side sendt et brev med en invitation til Rusland om diskussioner på en række områder lige fra forholdet mellem Rusland og Nato til mulighederne for fælles nedrustning. Indtil videre har Nato ifølge Stoltenberg ikke fået svar.

Han kalder det samtidig dybt skadeligt for den politiske proces, hvis Rusland anerkender de to løsrivelsesrepublikker i det østlige Ukraine, Lugansk og Donetsk.

Det vil ifølge Stoltenberg være endnu en krænkelse af Ukraines selvstændighed.

Udmeldingen kommer, efter at det russiske parlament ifølge Reuters har stemt for at sende en resolution til præsident Vladimir Putin om anerkendelse af Lugansk og Donetsk.

/ritzau/