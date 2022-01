Nato styrker cyber-samarbejde med Ukraine efter hackerangreb

Nato og Ukraine styrker samarbejdet om cybersikkerhed, efter at et hackerangreb ramte ukrainske ministerier.

Den transatlantiske forsvarsalliance Nato har planer om at styrke sit samarbejde med Ukraine om cybersikkerhed.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, fredag.

Udmeldingen kommer, efter at et omfattende hackerangreb fredag lukkede flere ukrainske ministeriers hjemmesider.

- I de kommende dage vil Nato og Ukraine underskrive en aftale om styrket cyber-samarbejde - herunder ukrainsk adgang til Natos fælles platform om information om malware, siger Jens Stoltenberg i en udtalelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Malware er en fælles betegnelse for en slags computerprogrammer, der er designet til at inficere eller overtage andre computere eller netværk.

Meldingen om øget cyber-samarbejde mellem Nato og Ukraine kommer, på et tidspunkt hvor Rusland netop ønsker mindre samarbejde mellem de to.

Rusland har krævet, at Nato garanterer, at Ukraine aldrig kan blive en del af forsvarsalliancen. Det har Nato dog pure afvist at gå med til.

Det er en af de uoverensstemmelser, der har været med til at give alvorlige spændinger mellem Rusland og nabolandet Ukraine. Rusland har blandt andet opmarcheret op mod 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine.

Det har fået Vesten til at frygte en russisk invasion af Ukraine.

I løbet af denne uge har russiske topdiplomater mødtes med forskellige parter - herunder USA og Nato - for at diskutere situationen.

Samtalerne har dog ikke umiddelbart gjort situationen mindre anspændt.

Ingen har fredag umiddelbart taget skylden for det omfattende hackerangreb mod flere ministeriers hjemmesider i Ukraine.

Der fremgik dog en besked på flere af ministeriernes hjemmesider. Den stod på ukrainsk, polsk og russisk og advarede om et stort datalæk.

- Al information om jer er blevet gjort offentlig. Vær bange og frygt det værste, lød det angiveligt på hjemmesiderne.

En talsmand for udenrigsministeriet i Ukraine siger fredag, at det endnu er for tidligt at sige, hvem der står bag angrebet.

Talsmanden tilføjer, at Rusland har stået bag lignende angreb tidligere.

/ritzau/AFP