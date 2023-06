Nato: Ukraine gør fremskridt i modoffensiv mod Rusland

Ukraine er i gang med en større modoffensiv mod de russiske styrker i Ukraine.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i Bruxelles forud for, at Nato-landenes forsvarsministre mødes torsdag og fredag.

- Vi ved endnu ikke, om dette er et vendepunkt i krigen. Men vi ser, at Ukraine gør fremskridt og befrier flere områder, siger Jens Stoltenberg.

Han vurderer, at fremskridt på slagmarken vil være afgørende for, at Ukraine kan få en retfærdig afslutning på krigen med Rusland.

- Jo flere fremskridt Ukraine gør på slagmarken, jo større er chancen for, at Putin indser, at han må forhandle en retfærdig fred, siger Jens Stoltenberg.

Stoltenberg forventer, at Nato-landene vil få opdateringer på offensiven, når den ukrainske forsvarsminister deltager i forsvarsministermødet i denne uge.

- Det er ikke muligt for nogen at sige, hvad der vil ske i de kommende dage og uger. Men vi ved, at Ukrainerne har gjort fremskridt. De leverer over forventning.

- Men når man i gangsætter så stor en offensiv mod en nedgravet modstander, der har forsvarslinjer og miner, så vil der være tab. Der er hårde kampe i gang. Og der er også tab på ukrainsk side, men man gør fremskridt, siger Stoltenberg.

På forsvarsministermødet i denne uge skal Nato-landene blandt andet diskutere yderligere leveringer af våben og ammunition til Ukraine.

- Det er ikke nok at sende kampvogne og luftforsvar. Der er også brug for ammunition, brændstof og reservedele, når offensiven skrider frem.

- Jeg forventer, at Nato-lande vil komme med yderligere meldinger om miltært udstyr til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

