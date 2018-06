Nato vil dele sin rygrad i to for at imødegå trusler

Russerne intimiderer og opruster, siger Claus Hjort om behov for ny kommandostruktur i forsvarsalliancen.

Inden længe vil Nato dele kommandostrukturen op i to for at være bedre til at imødegå trusler fra Rusland og cyberangreb.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) torsdag forud for et møde mellem forsvarsministrene i den transatlantiske forsvarsalliance.

Beslutningen skal ratificeres på topmødet i juli, men beslutningen træffes torsdag.

- Vi er meget tilfredse med det forslag, der ligger. Der bliver lavet en nordkommando og en sydkommando.

- Det bliver organiseret på en anden måde, der skal være mere personale og militærfolk, og Danmark skal bidrage med flere officerer til denne kommando, siger Claus Hjort.

Da Sovjetunionen brød sammen, troede alle, at freden var kommet.

Men det ændrede sig i 2014 med den russiske annektering af Krim og truslerne mod Ukraines suverænitet og integritet ifølge forsvarsministeren.

Ved slutningen af den kolde krig var der over tre gange så meget personel, fordi Nato fokuserede mere på kollektivt forsvar og at kunne rykke ud til opgaver. Men det er der nu brug for at justere på.

Det absolut vigtigste på torsdagens møde er at signalere solidaritet ifølge Claus Hjort Frederiksen.

- Vi skal demonstrere, at vi står sammen, at artikel fem og musketereden er det grundlæggende i Nato-samarbejdet. Og vi skal ikke udadtil lade vores uenighed om de to procent lade det blive det dominerende, siger han.

Dermed kommer han ind på et andet emne, som er højt på dagsorden under mødet. Amerikanerne presser fortsat på for, Danmark og andre lande i forsvarsalliancen bruger flere penge på forsvarsbudgettet.

Folketinget indgik tidligere i år et forsvarsforlig, der bruger 1,3 procent af Danmarks bruttonationalprodukt (bnp) på forsvar i 2023. Men USA vil have mere.

Det mener Claus Hjort Frederiksen er uproportioneret.

- Vi har løftet vores forsvarsbudget med 20 procent, siger han og påpeger, at Danmark deltager i internationale operationer og styrker indsatsen i østersøområdet.

Derfor er han begejstret for, at der skal udvikles en metode, der kan måle på, hvilke lande der stiller op, når Nato kalder.

- Det er i hvert fald et stort ønske fra vores side, at der også tages hensyn til, hvordan de enkelte lande bidrager til det fælles forsvar, siger forsvarsministeren.

Desuden er indsatsen i Afghanistan og Irak på dagsorden på mødet, der vare fra torsdag til fredag.

