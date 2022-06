Nato vil erstatte Ukraines våben fra Sovjet-tiden

Nato-allierede er klar til at levere tunge våben og langtrækkende våben til Ukraine.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde forud for Nato-ministermødet i Bruxelles onsdag og torsdag.

- Jeg forventer, at vi på Nato-mødet vil blive enige om en samlet pakke til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Ifølge Jens Stoltenberg vil der blive tale om levering af våben, der kan bringe Ukraine ud af Sovjet-tiden. De mere avancerede våbensystemer er ifølge Ukraine nødvendige for at imødegå Ruslands ildkraft, efter Rusland opgav at indtage hovedstaden Kyiv.

Ifølge Jens Stoltenberg vil der blandt andet være tale om langtrækkende artilleri og avancerede anti-luftvåben. Han peger på, at Nato-landene allerede har leveret hidtil usete mængder af våben til Ukraine, men nu tager man næste skridt.

Udmeldingen kommer, efter at Ukraine har kritiseret Nato-landene for at være for langsomme med at levere våben og ammunition.

Der er dog flere forklaringer på, hvorfor Nato-allierede og partnere ikke bare kan sende de ønskede våben til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

- Det tager tid at træne soldater i brug af de avancerede våbensystemer og sikre den nødvendige vedligeholdelse, siger Jens Stoltenberg.

/ritzau/