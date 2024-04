Nato vil få større rolle i koordinering af støtte til Ukraine

Nato-landene er enige om at give Nato en større rolle i koordinationen af militærstøtte til Ukraine.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Udmeldingen kommer på et pressemøde efter førstedagen af et to dage langt udenrigsministermøde i Bruxelles.

- Vi går nu i gang med arbejdet med at lave en mere institutionaliseret ramme for støtten til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Han afviser onsdag at gå i detaljer med forslaget. Ifølge avisen Financial Times arbejder Nato konkret på en femårig militær støttefond på op til 100 milliarder dollar. Det svarer til mere end 690 milliarder kroner.

Dermed kan Nato være på vej til at brud med den hidtidige linje i konflikten. Her har Nato overladt koordineringen af militærstøtte til Nato-landene.

Det er sket som en understregelse af, at Nato er en forsvarsalliance, der ikke ønsker at være del af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Men situationen på slagmarken i Ukraine er så alvorlig, at støtten må optrappes og forankres i Nato, mener Stoltenberg.

Forventningen er nu, at forslaget skal forhandles på plads i ugerne frem mod Nato-topmødet i Washington i juli.

- Vi tog ikke en konkret beslutning om strukturen i dag. Men vi er enige om at arbejde videre med at udvikle de konkrete forslag, siger Jens Stoltenberg.

/ritzau/