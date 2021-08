Nato vil have 36.000 evakueret fra Kabul inden ugens udgang

Flere end 18.000 mennesker er blevet evakueret fra den afghanske hovedstad, Kabul, i de seneste fem dage.

Målet er, at dobbelt så mange skal være evakueret ved udgangen af denne uge.

Det siger en embedsmand fra Nato ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er endnu uvist præcist, hvor mange mennesker Danmark har evakueret fra Afghanistan, men udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sagde torsdag til pressen, at der torsdag var blevet evakueret over 300 personer fra byen.

Torsdag landede to fly med evakuerede fra Kabul.

Det første landede torsdag morgen med 84 mennesker, der primært bestod af lokalt ansatte og afghanske tolke, der har arbejdet for den danske stat.

Disse evakuerede er blevet kørt til Center Sandholm i Nordsjælland. Det skal huse de afghanere, der er blevet evakueret, i den kommende tid.

Torsdag aften landede endnu et fly. Det vides dog ikke, hvor mange mennesker der var om bord, eller præcist hvorfor de er blevet evakueret.

Fredag morgen lander endnu et fly med evakuerede fra Kabul.

Alle tre fly er fløjet fra den pakistanske hovedstad, Islamabad. Pakistan bistår Danmark i at evakuere borgere. Flyene mellemlander i Dubai, inden de sætter kursen mod Københavns Lufthavn.

Evakueringsoperationen blev iværksat, kort tid efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban søndag trængte ind i Kabul og definitivt overtog magten i Afghanistan.

Siden da har flere lande indsat tropper i Afghanistan for at sikre, at evakueringen fra Kabul kan ske. USA har indsat 6000 tropper.

Vestlige styrker har været til stede i Afghanistan de seneste 20 år. I den tid har visse afghanere bistået styrkerne blandt andet som tolke, og det vurderes, at de afghanere er i fare, hvis de ryger i hænderne på Taliban-bevægelsen.

/ritzau/