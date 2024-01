Nato vil afskrække Rusland med 90.000 soldater i stor øvelse

Nato planlægger at mobilisere 90.000 soldater til en militærøvelse, som skal finde sted i februar.

Det bliver den største øvelse siden Den Kolde Krig, og formålet er at afskrække Rusland, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at enheder fra samtlige 31 medlemslande i forsvarsalliancen deltager.

Forsvarskommandoen bekræfter til Ritzau, at Danmark deltager i øvelsen.

Øvelsen starter efter planen i februar, og den skal vare indtil slutningen af maj. Nato har givet øvelsen navnet Steadfast Defender 2024.

Der vil også deltage enheder fra Sverige. Sverige er kandidat til at blive medlem af Nato.

- Alliancen vil demonstrere sin evne til at sikre det euro-atlantiske område med en transatlantisk bevægelse af soldater fra Nordamerika, lyder det fra general Christopher Cavoli, som besidder den næsthøjeste militære position i Nato, på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge dpa's oplysninger skal øvelsen handle om et scenarie, hvor der sker et russisk angreb som aktiverer Natos artikel 5.

Natos artikel 5 handler om, at et angreb på en allieret betragtes som et angreb på alle allierede i forsvarsalliancen.

Nato har kun aktiveret artikel 5 en gang. Det skete efter terrorangrebet 11. september 2001 i USA.

Det, som man tidligere betragtede som den største NATO-øvelse efter Den Kolde Krig, skete i 2018. Øvelsen dengang hed Trident Juncture.

Her var omkring 51.000 soldater involveret, og øvelsen foregik i Norge.

Det er torsdag ikke blevet oplyst, hvor den nye øvelse skal foregå.

/ritzau/