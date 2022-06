Natos generalsekretær frygter krig i Ukraine i årevis endnu

Nato-landene må forberede sig på, at krigen i Ukraine kan vare i flere år.

Det siger generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg i et interview med den tyske avis Bild am Sonntag.

- Vi må forberede os på, at det kan tage år. Vi må ikke stoppe med at støtte Ukraine, siger han.

- Også selv om prisen er høj, ikke bare på grund af militær støtte, men også på grund af stigende energi- og fødevarepriser.

Den pris, som Nato-landene betaler, kan dog ikke sammenlignes med den, som ukrainerne betaler hver eneste dag, mener Stoltenberg.

På et Nato-topmøde i Madrid senere i juni ventes Nato-landene at blive enige om en hjælpepakke til Ukraine. Den skal hjælpe landet med at gå fra våben fra sovjettiden til standardudstyr fra Nato, fortalte Stoltenberg tidligere på ugen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I interviewet med Bild am Sonntag understreger Jens Stoltenberg endnu en gang, at Nato ikke er en del af konflikten.

- Nato vil fortsat støtte Ukraine i dets selvforsvar, men er ikke en del af konflikten. Vi hjælper landet, men vi vil ikke sende Nato-styrker til Ukraine, fastslår han.

Stoltenberg mener også, at det er vigtigt at slå fast over for Ruslands præsident, Vladimir Putin, at en atomkrig ikke kan vindes og aldrig må føres.

Han siger, at Natos klare signal til Rusland er, at Nato beskytter alle medlemslande.

I interviewet spørges Stoltenberg også ind til Sverige og Finlands ansøgninger om Nato-medlemskab.

Ansøgninger, som Tyrkiet er kritisk over for, fordi Tyrkiet mener, at Finland og især Sverige giver Det Kurdiske Arbejderparti (PPK) for let spil. PKK er på både EU, USA og Tyrkiets terrorliste.

Stoltenberg mener, at svensk og finsk Nato-medlemskab vil støtte hele alliancen, men han tager samtidig Tyrkiets bekymringer alvorligt.

