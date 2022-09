Natten til tirsdag kolliderer NASA-fartøj med en asteroide

Natten til tirsdag kulminerer en månedslang mission i rummet.

Klokken 01.14 dansk tid kolliderer et rumfartøj fra NASA nemlig med asteroiden Didymos. Det skriver Videnskab.dk.

Rumfartøjet blev opsendt i november 2021 og har siden bevæget sig mod asteroiden, der på tidspunktet for kollisionen befinder sig 11 millioner kilometer fra Jorden.

Formålet med missionen er at teste den teknologi, der kan sende asteroider ud af kurs, fortæller Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker ved DTU Space.

- DART-missionen går ud på at teste en af de metoder, som vi kan bruge til at forhindre, at en truende asteroide på et tidspunkt støder ind i Jorden.

- Det gør man ved at lade rumsonden flyve direkte ind i asteroiden, så den bliver bremset en smule og dermed får ændret sin bane, siger han.

Michael Linden-Vørnle fortæller, at man godt kan lave beregninger og simuleringer, der kan fortælle, hvad der sker, når de to emner kolliderer.

Men missionen har til hensigt at bekræfte, om det man kan beregne sig til faktisk holder vand, eller om der er forhold, som man ikke har taget højde for.

Grunden til, at man ønsker at være i stand til at sende objekter fra rummet ud af kurs, skyldes at et større objekt på et tidspunkt vil have kurs mod Jorden.

- Jorden bliver hele tiden ramt af materiale fra rummet. Det meste er bare så småt, at det ikke er nok til at lave et stjerneskud.

- Men det sker med jævne mellemrum at større objekter kommer, siger Michael Linden-Vørnle.

Han nævner som det mest ekstreme tilfælde det, vi så for 66 millioner år siden, da et objekt på omkring 10 kilometer ramte. Det var det, der førte til, at dinosaurerne uddøde.

- Men mindre objekter kan også lave betydelig skade, og de kommer noget oftere. Måske i størrelsesordenen én gang per 100 år.

- Det så man i 2013, hvor et objekt på cirka 18 meter trængte ind i atmosfæren over den russiske by Tjeljabinsk og lavede en stor eksplosion, lavede masser af skade på byen og mange mennesker havnede på hospitalet, siger Michael Linden-Vørnle.

Han fortæller, at der ikke er nogen risiko for, at DART-missionen sender en farlig asteroide mod Jorden.

