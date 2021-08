Naturbrande i Grækenland kræver de første to liv

To mennesker er blevet dræbt, og seks områder er i højeste alarmberedskab, i takt med at ukontrollerede naturbrande spreder sig i Grækenland.

Det skriver BBC.

En 38-årig frivillig brandmand blev fredag dræbt, da en elmast faldt over ham i en forstad til hovedstaden Athen.

Det andet offer er formanden for en græsk erhvervsorganisation ved navn Konstantinos Michalos. Han blev ifølge BBC fundet bevidstløs på en fabrik, i nærheden af hvor en brand rasede. Han blev efterfølgende erklæret død på hospitalet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Yderligere 20 personer skulle være såret i forbindelse med brandene.

Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, sagde fredag, at en hedebølge har forvandlet landet til et krudttønde.

- Vores land står over for en ekstremt kritisk situation. Vi står over for hidtil usete forhold, efter at flere dages hedebølge har forvandlet landet til en krudttønde, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Temperaturerne de seneste dage har svinget mellem 40 og 45 grader i Grækenland.

Brandfolk kæmper i alt mod 154 brande over hele landet.

Kæmpe røgskyer vælter ind over det nordlige Athen, hvor borgere opfordres til at forlade deres hjem.

Hundredvis af beboere og turister på øen Evia er desuden blevet evakueret om bord på færger og fiskebåde.

Også på den anden side af Ægæerhavet kæmper Tyrkiet med omfattende brande.

Hundredvis af mennesker blev tvunget fra deres hjem fredag i fem tyrkiske provinser, herunder turistområderne Antalya og Mugla.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er blevet kritiseret for sin håndtering af brandene. Det er også kommet frem, at Tyrkiet ikke har funktionelle fly til brandslukning.

Tyrkiet har haft over 180 brande siden den 28. juli, og otte mennesker meldes dræbt.

/ritzau/