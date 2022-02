Naturfond finder plastik i selv de mest uberørte havområder

WWF skønner, at mellem 19 og 23 millioner ton plastikaffald bliver skyllet ud i have, floder og søer hvert år.

Plastaffald har infiltreret alle hjørner af verdenshavene og findes nu i alt fra plankton til de største hvaler.

Sådan lyder det i en ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden.

Naturfonden skriver, at små fragmenter af plastik - også kaldet mikroplast - er nået frem til selv de mest afsidesliggende og uberørte områder af planeten.

Der er blandt andet fundet mikroplast i fisk i Marianergraven mellem Australien og Asien, der er verdens dybeste oceangrav.

- Mange steder er vi ved at nå grænsen for, hvor meget plastik de marine økosystemer kan optage, siger WWF-chef Eirik Lindebjerg.

Han tilføjer, at det udgør en væsentlig trussel for, at økosystemerne kan kollapse.

Flere steder er disse grænser blevet nået. Det gælder blandt andet i Middelhavet og i Det Østkinesiske Hav, lyder det i rapporten.

WWF opfordrer i forbindelse med rapporten til en hurtig indsats for at skabe en international traktat.

I øjeblikket er der ingen internationale aftaler om at håndtere plastikproblemet.

Naturfonden efterlyser derfor samtaler, hvor målet er at lave et udkast til en international aftale om problemet.

WWF foreslår at gøre det i forbindelse med FN's miljømøde, som begynder 28. februar i Nairobi i Kenya.

Fonden vil have, at en international traktat fører til globale standarder for produktion og reel genanvendelse af plast.

WWF-chefen erkender, at det vil være "ekstremt svært og ekstremt dyrt" at forsøge at rense havene. Derfor ser han det som en mere holdbar løsning ikke at forurene i første omgang.

/ritzau/AFP