Naturlov får nej i EU-udvalg: Katastrofe siger dansk politiker

Et nederlag for naturen. Sådan omtaler den danske EU-politiker Nikolaj Villumsen (EL) en afstemning tirsdag i EU-Parlamentets miljøudvalg.

Selv stemte han for loven om naturgenopretning. Men der kunne ikke skaffes det nødvendige flertal.

- Det er en kæmpe katastrofe for naturen. De mest højreekstreme kræfter forsøger at forhindre, at vi kan redde fremtidens landbrug og fiskere og stoppe udryddelsen af tusindvis af dyre- og plantearter. Det er tragisk, siger Nikolaj Villumsen.

Loven har til formål at genoprette mere natur i Europa. Det er nødvendigt, hvis EU skal leve op til målsætninger for klima og biodiversitet, påpeger lovens støtter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omvendt har lovforslaget fået kritik fra både medlemslande og grupper i EU-Parlamentet for at kunne være en hindring for eksempelvis udbygningen af vedvarende energi.

Stemmerne i miljøudvalget fordelte sig med 44 medlemmer på den ene side og 44 på den anden. Ved stemmelighed afvises forslaget.

/ritzau/