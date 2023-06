Naturlov overlever tæt afstemning i EU's miljøudvalg

EU-Parlamentets miljøudvalg har torsdag morgen afvist et forslag om at skrotte en kommende lov om naturgenopretning.

Dermed overlever loven, hvad der kunne have været et dødsstød.

Det er blandt andet den konservative gruppe i parlamentet, der har ønsket, at loven helt skulle droppes.

Det lykkedes dog ikke at skaffe den nødvendige opbakning.

44 udvalgsmedlemmer stemte for at afvise loven, mens 44 stemte imod. Ved stemmelighed forkastes forslaget, så blot en enkelt stemme kunne altså have rykket resultatet.

Naturgenopretningsloven er en del af EU's klimapakke. Den skal sikre, at mindst 20 procent af den europæiske natur genoprettes inden 2030.

Den er et helt essentielt værktøj til at nå EU's mål for klima og biodiversitet, siger lovens fortalere.

Kritikere har omvendt peget på, at loven kan være til skade for både landbrug, fiskeri og mulighederne for at opstille blandt andet vindmøller.

Blandt lovens støtter er Kira Marie Peter-Hansen, som repræsenterer SF i parlamentet.

- Jeg er helt vildt lettet, siger hun kort tid efter afstemningen.

- Men det er også en bittersød følelse. For det burde jo være åbenlyst, at vi skal sikre vores natur.

Det sker ofte, at der stilles forslag om at afvise love i både udvalgene, og når hele parlamentet stemmer.

Men et afvisningsforslag fra de konservative, parlamentets største gruppe, er en sjældenhed.

- Den her lov er blevet et symbol for den konservative gruppe på alt det, der er galt med de onde, dumme klimatosser, der gerne vil gøre noget godt for kloden, siger Kira Marie Peter-Hansen.

I erhvervsorganisationen Dansk Industri kalder man det vigtigt, at der i EU er fokus på at genoprette natur.

Men der skal samtidig være plads til andre hensyn, siger miljøpolitisk chef Karin Klitgaard.

- Det er en balancegang, som alle lande i EU kommer til at bakse med den kommende tid, hvis EU's naturgenopretningsplan bliver til virkelighed. Og det er afvejningen mellem naturgenopretning og andre samfundshensyn.

- For eksempel skal der findes bæredygtige løsninger på, hvordan vi udbygger mere vedvarende energi i havet og på land, uden at vi samtidig ødelægger naturen. Det er en svær balancegang, som vi ikke har svaret på endnu, siger Karin Klitgaard.

Efter planen skal naturgenopretningsloven til afstemning i hele parlamentet i juli. Lykkes det for de folkevalgte at nå til enighed, vil næste skridt være forhandlinger med medlemslandene.

Også her har der været kritiske røster, blandt andet fra den danske regering der frygter, at loven kan blive en hindring for udrulningen af mere vedvarende energi.

