Navalnyj et år efter anholdelse: Jeg fortryder intet

Den russiske regeringskritiker Aleksej Navalnyj fortryder på ingen måde, at han for præcis et år siden vendte tilbage til Rusland.

Det skriver han mandag i et opslag på det sociale medie Instagram.

Navalnyj blev anholdt, da han 17. januar 2021 vendte tilbage til Rusland, efter at han var blevet behandlet i Tyskland som følge af en forgiftning.

- Jeg fortryder det ikke et sekund.

- Efter at have afsonet mit første år i fængsel vil jeg gerne gentage, hvad jeg råbte til dem, der var samlet uden for retssalen, da jeg blev kørt væk: Vær ikke bange for noget, skriver Navalnyj mandag.

45-årige Navalnyj er den mest prominente oppositionspolitiker i Rusland og en udtalt kritiker af præsident Vladimir Putin.

Han blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly i august 2020.

Han fik det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling på et hospital i Berlin, hvor læger fandt spor af en nervegift.

FN-eksperter har konkluderet, at Rusland stod bag angrebet mod Navalnyj.

/ritzau/AFP