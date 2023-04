Navalnyj fra fængslet: Rusland har rejst absurde terroranklager

Den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj mistænkes af Rusland for at have begået en række terrorrelaterede forbrydelser.

Hvis sagen når hele vejen gennem det russiske retsvæsen, kan den koste Navalnyj op til 30 års fængsel.

Det fortæller Navalnyj selv i et opslag på Twitter, som er offentliggjort af Navalnyjs medhjælpere. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- De har præsenteret absurde anklager, som kan koste mig 30 år i fængsel, skriver Navalnyj blandt andet.

Han påpeger, at myndighederne mener, at han har begået terrorhandlinger, mens han i forvejen har siddet fængslet.

Navalnyj afsoner en fængselsstraf på ni år for bedrageri.

Hans tilhængere mener, at dommen er afsagt med ført hånd af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Navalnyj har været fængslet, siden han i januar 2021 vendte tilbage fra medicinsk behandling i Tyskland.

Det var efter, han havde været udsat for et giftangreb i Rusland, som den russiske efterretningstjeneste efter alt at dømme stod bag.

/ritzau/