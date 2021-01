Navalnyj har gennem et årti trodset russisk magtelite

Den 44-årige jurist og blogger, der har millioner af følgere, fortsætter sin kamp trods fængslinger og vold.

Den karismatiske Putin-kritiker Aleksej Navalnyj, som er blevet den mest internationalt kendte russiske oppositionsleder, har gennem et årti trodset magteliten i Moskva.

Navalnyj vendte den 17. januar hjem til Moskva fra Berlin. Her blev han anholdt og fængslet. Han havde opholdt sig i Tyskland, siden han sidste år blev forsøgt dræbt i sit hjemland med den dødelige nervegift Novitjok.

Ifølge den tyske regering har laboratorier i tre forskellige lande fastslået, at Navalnyj blev forgiftet med Novitjok. Flere vestlige regeringer har afkrævet Rusland en forklaring.

Den 44-årige jurist og blogger har millioner af følgere. Trods hyppige fængslinger og angrebet på hans helbred har han igen og igen trodset de russiske myndigheder.

Navalnyj er en frontfigur i kampen mod korruption. Han er gradvist blevet den uofficielle leder af Ruslands prodemokratiske opposition.

Navalnyj har fået mange af sine unge tilhængere gennem videoer, der er gået viralt. Han kommer med opsigtsvækkende udtalelser om magthaverne i regeringspartiet Forenet Rusland. Han har blandt andet kaldt partiet "et sammenrend af skurke og tyve".

På Twitter har han vakt opsigt med sin kompromisløse retorik.

I 2011 gik Navalnyj forrest i masseprotester i Moskvas gader. Titusindvis af deltagere deltog i protesterne mod svindel ved det russiske parlamentsvalg.

To år senere stillede Navalnyj, som er far til to, op til posten som Moskvas borgmester. Han blev nummer to efter Sergej Sobjanin, som er allieret med Putin.

I 2017 beskyldte han den daværende premierminister, Dmitrij Medvedev, for omfattende korruption i en dokumentar på YouTube. Dette udløste en ny bølge af protester mange steder i landet. De blev standset med politibrutalitet og masseanholdelser.

Den fængslede oppositionspolitiker lagde i denne måned en to timer lang video på nettet om et "palads" ved den russiske sortehavskyst.

Ifølge Navalnyj tilhører huset Putin. Der er tale om et palads på 18.000 kvadratmeter med ekstremt ekstravagant indretning. Der er blandt andet toiletbørster til 5000 kroner stykket. Med til palads et hører en kirke, et kasino, et privat teater, flere vingårde og en underjordisk ishockeybane.

Lørdag sagde Putins nære ven og judopartner Arkadij Rotenberg, at huset tilhører ham, og at han har købt det for to år siden.

Navalnyj rejste i 2017 til Spanien for at blive opereret. Han var blevet næsten blind på det ene øje af mænd, som angreb ham på gaden.

Det russiske retssystem har ført en lang række sager mod ham. I Moskva ventes betingede domme at blive ændret til ubetinget fængsel ved en retssag, som står til at blive indledt tirsdag.

/ritzau/AFP