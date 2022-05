Navalnyj i retten: Putins krig er bygget på løgne

Det lykkedes tirsdag ikke for oppositionspolitikeren Aleksej Navalny at få ændret en dom på ni års fængsel.

Den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj siger, at Ruslands igangværende krig i Ukraine er "bygget på løgne".

Det sker i forbindelse med en høring tirsdag.

- Det er en dum krig, som er startet af Putin. Den her krig er bygget på løgne, siger han gennem en videoforbindelse i retten i Moskva.

Navalnyj havde anket en dom på ni års fængsel og forsøgte tirsdag at få den ændret. Det blev dog afvist, og dermed står dommen ved magt. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters tirsdag formiddag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Navalnyj siger tirsdag, at præsident Vladimir Putins Rusland bliver styret af tyve og kriminelle, der er blevet fjender af det russiske folk.

- Én galning har sat kløerne i Ukraine, og han ved ikke, hvad han vil gøre med det - denne vanvittige tyv, siger Navalnyj om Putin.

Navalnyj, der er den mest prominente oppositionspolitiker i Rusland, afsoner i øjeblikket en dom på to et halvt år i et fængsel lidt uden for Moskva.

I marts i år blev 45-årige Navalnyj idømt yderligere ni års fængsel. Han blev kendt skyldig i anklager om storstilet bedrageri og at udvise foragt for retten. Det er den afgørelse, som Navalnyj har valgt at anke.

Navalnyj blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly i august 2020.

Han fik det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling på et hospital i Berlin. Her fandt læger spor af en nervegift.

FN-eksperter har konkluderet, at Rusland stod bag angrebet mod Navalnyj.

Efter længere tids behandling vendte han i januar 2021 tilbage til Rusland.

Ved hjemkomsten blev han anholdt. Ifølge myndighederne havde han brudt regler i forbindelse med en betinget dom, han fik i 2014.

Senere - i begyndelsen af februar - blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

28. februar 2021 ankom han til straffelejren over 200 kilometer øst for Moskva. Fratrukket den tid, han nåede at tilbringe i husarrest, tog han her hul på at afsone en dom på to et halvt års fængsel.

Dermed stod han til at blive en fri mand omkring september 2023. Men nu er der altså blevet lagt yderligere ni år til Navalnyjs fængselstid.

/ritzau/Reuters