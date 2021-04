Navalnyj indbragt på sygeafsnit efter tilfælde af tuberkulose

Aleksej Navalnyj har sultestrejket siden 31. marts og er nu bekymret for at have fået tuberkulose i fængslet.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, der sidder i et fængsel øst for Moskva, er blevet flyttet til et sygeafsnit.

Det sker, efter at den udtalte Putin-kritiker har fået symptomer som feber og en slem hoste.

Navalnyj har sultestrejket i fængslet siden den 31. marts. Det vil han fortsætte med, skriver han i et opslag på Instagram ved hjælp af sine advokater.

Han indledte sin sultestrejke, fordi han beskyldte fængselspersonalet for at nægte ham ordentlig behandling for akutte smerter i ryg og ben. Nu er han bekymret for at være smittet med tuberkulose.

Tre af Navalnyjs medfanger er allerede blevet bragt på hospitalet på grund af tuberkulose.

- Hvis jeg har tuberkulose, vil det måske jage smerten i min ryg væk og gøre mine ben følelsesløse. Det vil være rart, skriver den 44-årige oppositionspolitiker spøgefuldt i opslaget på Instagram.

Ifølge avisen Izvestia modtog Navalnyj lægehjælp mandag aften og er "under tilsyn af medicinsk personale".

Han er desuden blevet testet for coronavirus, skriver det russiske dagblad.

Navalnyjs advokat, Olga Mikhailova, fortæller til det uafhængige online medie Dozhd, at Navalnyj har tabt sig 13 kilo, siden han ankom til fængselslejren.

Navalnyj blev livsfarligt forgiftet i august 2020 og vendte i januar hjem efter længere tids behandling på et hospital i Tyskland.

Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt. Ifølge russiske myndigheder har han brudt regler for prøveløsladelse i forbindelse med en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

I begyndelsen af februar blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

Fratrukket den tid, han allerede havde tilbragt i husarrest, skal Navalnyj nu afsone omkring to og et halvt års fængsel.

Han har betegnet alle anklager som politisk motiverede og anklager præsident Vladimir Putin for at have forsøgt at slå ham ihjel med det giftige stof novitjok.

/ritzau/Reuters