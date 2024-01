Navalnyj joker med tocifrede minusgrader i straffekoloni i Sibirien

Der er ikke noget så forfriskende som en gåtur tidligt om morgenen på Yamal-halvøen i det nordligste Rusland.

I hvert fald ikke hvis man skal tro en tilsyneladende temmelig sarkastisk opdatering fra den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, som er fængslet i straffekolonien IK-3 ved Yamal nord for Polarcirklen.

- Det har ikke været koldere end minus 32 grader endnu, skriver Navalnyj på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han har befundet sig i kolonien siden juledagene.

- Selv ved denne temperatur kan du gå i mere end en halv time, hvis du altså er i stand til at gro en ny næse, nye ører og nye fingre, lyder det videre.

Gennem flere uger i december vidste Navalnyjs nærmeste - herunder hans advokater - ikke, hvor han befandt sig.

Inden han forsvandt, var han indsat i IK-6 Melekhovo i det landlige område Melekhovo, som ligger 235 kilometer øst for Ruslands hovedstad, Moskva.

Navalnyj fortæller, at han er blevet flyttet fra en isolationscelle til en "straffecelle" på grund af sin attitude.

I sin besked har han tilføjet et billede af sin "vandregård". Den har høje betonvægge og er dækket af et metalgitter i toppen. Gården er ifølge Navalnyj 11 skridt lang og tre skridt bred.

Straffekolonien IK-3 anses for at være én af de hårdeste fængsler i Rusland. De fleste indsatte er dømt for alvorlige forbrydelser, skriver Reuters.

Fængslet ligger 60 kilometer nord for Polarcirklen. Det blev grundlagt i 1960'erne som en del af Sovjetunionens berygtede Gulag-system, der bestod af tvangsarbejdslejre.

Navalnyj blev i første omgang dømt for en mindre forseelse, men har siden fået flere domme for "ekstremistiske aktiviteter".

I august sidste år fik han en tillægsstraf på 19 års fængsel. Det var en dom i tillæg til en straf på 11 og et halvt års fængsel, som han allerede var i gang med at afsone i en straffekoloni i Rusland.

