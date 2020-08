Navalnyj ligger fortsat i koma og er i kritisk tilstand

Putin-kritikeren Aleksej Navalnyjs tilstand er kritisk, og torsdag er han stadig i koma, lyder melding.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs tilstand er fortsat kritisk, og han er stadig i koma, oplyser hans talskvinde, Kira Jarmysj.

Han er indlagt på et hospital i Berlin.

Den 44-årige fremtrædende kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin, blev ifølge sine støtter forgiftet. På det tidspunkt var han på valgkampagne i Sibirien. Navalnyj faldt om på et fly under en indenrigsflyvning torsdag i sidste uge.

Navalnyj blev lørdag fløjet til Berlin for at blive behandlet på universitetssygehuset.

Forbundskansler Angela Merkels talsmand, Steffen Seibert, sagde mandag, at det tydede på en forgiftning.

- Mistanken er, at Navalnyj blev forgiftet, da der i den nylige russiske historie desværre har været adskillige af sådanne formodede sager, sagde Seibert.

Men i Kreml afvises den påstand blankt.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, har udsendt en erklæring, som opfordrer til, at de russiske myndigheder "uden udsættelser" indleder en tilbundsgående undersøgelse af forgiftningen af Navalnyj.

Ruslands indenrigsministerium oplyste torsdag, at det har iværksat en undersøgelse af, hvad der har gjort oppositionslederen Aleksej Navalnyj syg.

Transportpolitiet i Sibirien, der er underlagt indenrigsministeriet, siger, at det har indledt en "forundersøgelse" af, hvad der gjorde Navalnyj syg sidste torsdag.

Transportpolitiet oplyser, at det har undersøgt det hotelværelse, hvor Aleksej Navalnyj boede i Tomsk. Det melder også om at have undersøgt de ruter, han fulgte i byen. Man har også analyseret overvågningsvideoer i området.

/ritzau/Reuters