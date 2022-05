Navalnyj melder om ny sag mod ham - risikerer 15 års fængsel

Regeringskritikeren Navalnyj siger, at han i Rusland er anklaget for at have skabt en ekstremistisk gruppe.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj har fået en ny sag på halsen i Rusland.

Han oplyser tirsdag i et opslag på sociale medier, at han er blevet sigtet i en ny sag mod ham, hvor han risikerer op til 15 års fængsel.

Hvis han bliver dømt, vil den nye straf komme oveni to tidligere domme på henholdsvis ni års fængsel og to et halvt års fængsel, som han er i gang med at afsone i et fængsel lidt uden for Moskva.

- Der er ikke en gang gået otte dage, siden min dom om ni år i højsikret fængsel trådte i kraft. Og i dag dukkede efterforskere igen op for formelt at sigte mig i en ny sag.

- Det viser sig, at jeg har skabt en ekstremistisk gruppe til at opildne til had mod embedsmænd og oligarker. Da de satte mig i fængsel, tillod jeg mig at være utilfreds med det (fjollede mig) og opfordrede til optog. Og for det vil de tilføje op til 15 år mere til min straf, skriver Navalnyj på Twitter.

Det er ikke blevet bekræftet af officielle myndigheder, at Navalnyj er blevet sigtet på ny.

Navalnyj er Ruslands mest prominente oppositionspolitiker i Rusland. Han er en stor kritiker af den russiske præsident, Vladimir Putin.

I marts blev 45-årige Navalnyj idømt ni års fængsel oveni to et halvt års fængsel, som han allerede var i gang med at afsone.

Han blev kendt skyldig i anklager om storstilet bedrageri og at udvise foragt for retten. Tidligere i maj blev hans anke over dommen afvist ved en russisk domstol.

Navalnyj blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly i august 2020.

Han fik det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling på et hospital i Berlin. Her fandt læger spor af en nervegift.

FN-eksperter har konkluderet, at Rusland stod bag angrebet mod Navalnyj.

Efter længere tids behandling vendte han i januar 2021 tilbage til Rusland.

Ved hjemkomsten blev han anholdt. Ifølge myndighederne havde han brudt regler i forbindelse med en betinget dom, han fik i 2014.

Senere - i begyndelsen af februar - blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

28. februar 2021 ankom han til straffelejren over 200 kilometer øst for Moskva. Fratrukket den tid, han nåede at tilbringe i husarrest, tog han her hul på at afsone en dom på to et halvt års fængsel.

Dermed stod han til at blive en fri mand omkring september 2023. Men siden blev de ni ekstra år lagt til dommen, og nu risikerer han altså yderligere 15 år oveni.

/ritzau/