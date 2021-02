Navalnyj: Putin går over i historien som underbukse-forgifteren

Russisk oppositionsleder risikerer flere års fængsel. Han mener selv, at Putin både frygter og hader ham.

En dommer i Moskva er tirsdag i færd med at overveje, om han skal sende den russiske oppositions spydspids, Aleksej Navalnyj, i fængsel i flere år.

Navalnyj, der tirsdag var for retten, efter at han blev fængslet i januar, hævder, at han er offer for en årelang forfølgelse.

Han blev anholdt 17. januar, da han vendte hjem fra Tyskland efter et længere sygeforløb som følge af en forgiftning.

Baggrunden er ifølge Navalnyj det had og den frygt, præsident Vladimir Putin føler for ham.

- Nogle ønskede ikke, at jeg tog et eneste skridt på mit lands territorium som en fri mand, siger oppositionslederen i retten.

- Vi ved hvem, og vi ved hvorfor. Hadet og frygten fra én mand, der lever i en bunker, og som jeg fornærmede ved at overleve, da han forsøgte at få mig slået ihjel, sagde Navalnyj.

Under retsmødet var han låst inde i et glasbur.

Navalnyj er sigtet for at have forbrudt sig mod betingelserne i sin prøveløsladelse.

Han og hans forsvarsadvokater har forklaret, at det ikke var muligt at melde sig hos politiet i Rusland, fordi han var indlagt på et hospital i Tyskland med en alvorlig forgiftning.

Navalnyj er selv kommet frem til, at agenter fra den russiske efterretningstjeneste FSB kom det dødelige giftstof Novitjok i hans underbukser.

Oppositionspolitikeren benyttede tirsdagens retsmøde til at komme med sit bud på, hvad der vil blive præsident Vladimir Putins plads i historien.

- Hans eneste metode er at slå folk ihjel. Hvor meget han end foregiver at være en stor geo-politiker, vil han gå over i historien som en forgifter, siger Navalnyj i retten.

- Der var Aleksander befrieren, Jaroslav den vise og Putin underbukse-forgifteren, siger han med henvisning til nogle af de store skikkelser i Ruslands historie.

Hvis Navalnyj idømmes en lang fængselsstraf, ventes forholdet mellem Rusland og de vestlige lande at blive endnu mere anspændt, end det i forvejen er.

Rusland har i de seneste to weekender været præget af demonstrationer i protest mod anholdelsen af Navalnyj. Politiet har slået hårdt ned på dem, og flere tusinde mennesker er blevet anholdt.

/ritzau/