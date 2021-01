Navnet Trump er blevet en økonomisk byrde for præsidenten

Økonomer om brandet "Trump": Navnet er i dag et synonym for en voldelig hobs angreb på Kongressen.

Donald Trump blev berømt for et forretningsimperium, der bærer hans navn. Men brandet "Trump" er nu svækket. Fire år med politisk tumult kan komme til at koste ham meget dyrt rent økonomisk, siger iagttagere til nyhedsbureauet AFP.

Selskaber og virksomheder, der har været loyale over for Trump i hele hans præsidentperiode, er ved at skære alle bånd over i 11. time, efter at tilhængere af præsidenten stormede kongresbygningen.

Det gælder Signature Bank, som har lukket Trumps personlige konti, og PGA of America, som ellers havde planlagt at holde dets 2022-mesterskab på Trumps golfbane i New Jersey.

Reaktionerne i finansverdenen er ikke kun et udtryk for, at man vil lægge afstand til Trump på et tidspunkt, hvor han bliver fordømt af mange i det amerikanske samfund. Det understreger også, at hans forretningsimperium allerede er i dyb krise - ikke mindst på grund af coronapandemien.

Præsidentens rolle i forbindelse med stormen på Kongressen, der kostede fem mennesker livet, kritiseres af vidt forskellige erhvervsgrupper og organisationer - deriblandt af den største amerikanske sammenslutning af fagforeninger i AFL-CIO.

- Trumps navn er i dag virkelig en byrde, siger Michael D'Antonio, som i 2015 var med til at skrive en Trump-biografi.

Han pointerer, at begivenhederne den 6. januar var en "gamechanger" for præsidentens brand.

- Han er den mest vanærede præsident i historien. Dette er personen, som er et synonym for en voldelig hobs angreb på den amerikanske Kongres, siger han og understreger:

- Det gik simpelthen for vidt.

Tim Calkins, en professor i markedsføring ved Northwestern University's Kellogg School of Management, mener, at Trumps brand vil være svækket i lang tid fremover på grund af det nuværende kaos.

- Før han blev indsat, stod Trump for velstand, succes og overdreven luksus. Nu er det et brand, som sættes i forbindelse med regeringsfjendtlige holdninger, racisme og ekstremisme. Det gør brandet ret så giftigt, siger han.

Flere amerikanske medier - blandt andet The Washington Post - har meldt om få lejere i Trumps ejendomme i Washington og Chicago på et tidspunkt, hvor USA kæmper mod covid-19-krisen.

/ritzau/AFP