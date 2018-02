Nazi-sangbog trækker tråde til Østrigs regering

En studenterforening med forbindelse til Østrigs regering har printet sangtekster, der hylder Holocaust.

Den nye regering i Østrig er kommet under pres, efter at en sangbog med tekster, der hylder nazismen og Holocaust, er blevet sat i forbindelse med det højreorienterede regeringsparti Frihedspartiet (FPÖ).

Sangbogen kom i offentlighedens søgelys sidste uge. Her kom det frem, at den var blevet printet ud til medlemmer af en studenterforening, der har forbindelser til Frihedspartiet.

Ifølge flere medier indeholder sangbogen blandt andet tekster som "Træd på gaspedalen ... vi kan nå syv millioner", der refererer til de seks millioner jøder, som blev dræbt under jødeudryddelsen under Anden Verdenskrig, også kendt som Holocaust.

Forbindelsen til Frihedspartiet kommer blandt andet gennem studenterforeningens tidligere næstformand Udo Landbauer. Han var for nylig kandidat for FPÖ ved et lokalvalg i delstaten Niederösterreich.

Landbauer har kaldt det en heksejagt på ham. Han har ifølge det britiske medie The Guardian understreget, at han kun kendte til en version af sangbogen, hvor stødende passager var streget ud.

Alligevel har den 31-årige Landbauer trukket sig fra alle sine politiske poster og suspenderet sit medlemskab af Frihedspartiet.

Ifølge The Guardian er 18 ud af Frihedspartiets 51 parlamentsmedlemmer en del af nationalistiske studenterforeninger.

Derfor sætter Østrigs konservative kansler, Sebastian Kurz, nu ind over for studenterforeningen.

Onsdag meddelte Kurz, at han vil åbne en sag med målet om at opløse foreningen.

Matthias Falter, der forsker i højreekstremisme ved Wien Universitet, vurderer, at Østrig aldrig for alvor har konfronteret sin fortid med nazismen.

- I 1950'erne og 60'erne fandt der stort set ingen retssager sted. Den kollektive hukommelse blev gennemsyret af minder om faldne soldater, siger han.

Frihedspartiets leder, Heinz-Christian Strache, har forsøgt at tone partiets skarpe retorik ned. Han har før udvist partimedlemmer, der har trådt over grænsen.

/ritzau/AFP