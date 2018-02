Aktier styrtdykker på Wall Street - fald er historisk

Dow Jones-indekset er ramt af det værste fald på en enkelt dag i årevis. Analytiker frygter ikke ny krise.

Aktiekurserne fortsætter med at falde på børsen i New York mandag, hvor Dow Jones-indekset endte med et fald på 4,6 procent ved børsens lukning i New York.

Det er - målt i procenter - det største fald siden august 2011, skriver Reuters.

Ved lukningen på Wall Street var Dow Jones styrtdykket 1175 point. Målt på point oplevede indekset det største fald nogensinde på én enkelt dag.

Dermed er Dow Jones-indekset igen nede under 25.000 point, nærmere betegnet 24.345,75 point ved lukketid mandag. Det er samme niveau som i slutningen af december.

Det er ifølge CNN Money ikke nær så slemt som "Sorte Mandag" i 1987, hvor aktiemarkedet faldt med 23 procent på én dag, eller som finanskrisen i 2008.

Men, fortsætter den amerikanske tv-station, "for investorer, som var lullet i søvn af den jævne stigning siden valgdagen, var det alarmerende".

Nedgangen begyndte i sidste uge, hvor et større kursfald fredag gjorde ugen til den værste på børsen i to år.

En time inden Wall Streets lukning mandag klokken 22 dansk tid var Dow Jones-indekset faldet med hele seks procent, men indhentede siden noget af tabet igen.

Også andre indeks faldt kraftigt.

Det bredt sammensatte S var nede med 3,2 procent ved lukketid.

Nasdaq, der er teknologiaktier, var faldet med omkring 2,6 procent.

Flere analytikere har ifølge nyhedsbureauet AP forudset et fald oven på en voldsom vækst i januar takket være præsident Trumps skattereform fra december og en generel økonomisk optimisme på aktiemarkedet.

- Det er som et barn til en børnefødselsdag, hvor det oven på en eftermiddag med kage og is spiser én kage mere, som sender det over grænsen, siger David Kelly, der er global chefstrateg ved finansvirksomheden JPMorgan Asset Management.

Faldet er naturligt oven på udviklingen i januar, hvor det "gik rigtig hurtigt". Det vurderer senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank, som beskæftiger sig med international makroøkonomi.

- I starten af året så vi nogle stigninger på aktiemarkedet, som man egentlig havde forventet ville komme på et helt år, siger han til Ritzau.

Derfor er det naturligt, at investorerne sælger ud af deres aktiebeholdning for at tjene nogle penge hjem, fortsætter senioranalytikeren.

- Vi skal ikke være bange for, at det her er begyndelsen på en ny finanskrise. Ser man på de økonomiske nøgletal på tværs af verden, er de rigtigt stærke i øjeblikket.

Faktisk er det helt fint, at noget af luften blev taget ud mandag.

- Vi har haft en periode med for høj optimisme. For investorerne gælder det om at huske på, at træerne ikke vokser ind i himlen, og man skal passe på ikke at blive for overoptimistisk.

- Det skaber bobler: At man tror, ting stiger. Så køber man dem. Så stiger de i pris. Så bliver man endnu mere optimistisk. Og så ruller hele lavinen, siger Mikael Olai Milhøj og fortsætter:

- Det er meget godt, at man nogle gange laver et realitetstjek, så man undgår, at der kommer for meget optimisme i markederne.

/ritzau/