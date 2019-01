Nedlukning rammer diplomati og Pelosis rejser

Nedlukning begynder at påvirke diplomatiet og den nationale sikkerhed, siger USA's udenrigsministerium.

USA's udenrigsministerium beder alle diplomater i Washington og andre steder om at tage på arbejde igen trods den delvise nedlukning af statsapparatet.

Ministeriet har fundet penge, så de ansatte i hvert fald midlertidigt kan få løn for deres arbejde. Det er ikke umiddelbart klart, hvor pengene kommer fra.

Medarbejderne bliver bedt om at komme på arbejde fra søndag eller mandag, fremgår det af en meddelelse sendt til de ansatte. Der kan ikke garanteres løn efter den 14. februar, hedder det.

Ministeriet oplyser, at det tager dette skridt, fordi det står klart, at den manglende betaling til hundredtusinder af USA's offentligt ansatte skader vigtige diplomatiske mål og sager, der har at gøre med den nationale sikkerhed.

- Det er blevet tydeligt, i takt med at nedlukningen har nået en historisk lang periode, at vi har brug for det fulde team for at tage os af de mange afgørende spørgsmål, der kræver amerikansk lederskab rundt om i verden, meddeler ministeriet

Omkring 40 procent af ministeriets ansatte i USA og knap en fjerdedel af de ansatte i udlandet er sendt på orlov. Resten arbejder uden løn.

Mange af de ansatte i ministeriet får ikke betaling for den tid, de har arbejdet under nedlukningen, før problemet er løst.

Nedlukningen begyndte den 22. december, fordi det ikke lykkedes demokrater og republikanere at blive enige om et budget for det kommende år.

Præsident Donald Trump kræver at få 5,7 milliarder dollar til en mur langs grænsen til Mexico, og det vil Demokraterne ikke give ham.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, har bedt præsidenten om at udskyde den årlige tale om nationens tilstand - den såkaldte State of the Union-tale - som han efter planen skal holde den 29. januar.

Hun har begrundet det med, at sikkerheden ikke kan garanteres.

Torsdag aften slår Trump tilbage ved at fratage Pelosi muligheden for at rejse i militærets fly, som det ellers er praksis for formanden for Repræsentanternes Hus.

I et brev til Pelosi skriver han til hende, at hendes planlagte besøg i Bruxelles, Egypten og Afghanistan må udskydes på grund af nedlukningen.

- I lyset af de 800.000 gode, amerikanske arbejdere, der ikke får løn, er jeg sikker på, at du vil synes, at det er helt passende at udskyde dette public relations-arrangement, lyder det i brevet fra Trump.

Det Hvide Hus tilføjer, at der ikke er noget i vejen for, at Pelosi rejser med almindeligt rutefly.

/ritzau/AP