Nedskydning af civile fly med missiler

Civile fly er flere gange blevet skudt ned i de seneste årtier:

* 17. juli 2014

Malaysia Airlines MH17 på vej til Kuala Lumpur fra Amsterdam bliver skudt ned i det østlige Ukraine over et område, der kontrolleres af prorussiske oprørere. Myndighederne i Ukraine og oprørerne beskylder hinanden for at have nedskudt Boeing 777-maskinen.

298 mennesker bliver dræbt.

* 23. marts 2007

Et Ilijusjin-fragtfly fra et hviderussisk selskab skydes ned kort efter starten fra lufthavnen i Mogadishu, Somalias hovedstad. Om bord er ingeniører og teknikere, der har været i Mogadishu for at reparere et fly, som to uger før blev ramt af et missil.

11 mennesker bliver dræbt.

* 4. oktober 2001

Et Tupolev-154-fly fra det russiske selskab Sibir eksploderer over Sortehavet. Det er på vej fra Tel Aviv til Novosibirsk. En uge efter erkender Ukraines myndigheder, at et ukrainsk missil ved en fejl skød flyet ned.

78 mennesker bliver dræbt.

* 3. juli 1998

En Airbus-300 fra Iran Air bliver skudt ned over iranske farvand Den Persiske Golf på en flyvning fra Bandar Abbas til Dubai. Det rammes af to missiler fra en amerikansk fregat. USA betaler senere 102 millioner dollar i kompensation.

290 mennesker bliver dræbt.

* 1. september 1983

Et sydkoreansk Boeing 747-fly bliver skudt ned af et sovjetisk jagerfly over øen Sakhalin ud for den russiske østkyst. Sovjetunionen erkender en uge senere at have skudt flyet ned.

269 mennesker bliver dræbt.

