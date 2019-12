Nedslag i historien om antisemitisme

1. Semitisk er betegnelsen for en sprogfamilie, der omfatter mellemøstlige sprog som hebraisk, arabisk og aramæisk - det sprog, der blev talt på Jesu tid.

2. En tysk journalist, der hed Wilhelm Marr, brugte i 1880'erne betegnelsen antisemitisme i hadefulde skrifter mod jøder. Han var tilhænger af en teori, der bandt sprog og race sammen.

3. I Det Nye Testamente er der flere steder, hvor jøder beskrives som onde. Ifølge kristendommen var det romerne, der slog Jesus ihjel, men jøderne ville ikke skåne Jesu liv.

4. De første kristne var jøder. Det antages, at de ikke var fjendtlige over for andre jøder.

5. Efter romernes ødelæggelse af jødernes andet tempel i år 70 spredte jøder i Det Hellige Land sig til andre steder i Mellemøsten og i Sydeuropa. Senere kom de også længere op i Nordeuropa og Rusland.

6. I Middelalderen kom der en socioøkonomisk antisemitisme mod jøder i Europa. Jøderne befandt sig i samfundenes udkant og kunne ikke erhverve jord eller komme med i håndværkerlav. De blev købmænd, skomagere og pengeudlånere. Det lagde grunden til fordomme om griske jøder, der via deres penge ville erobre verden.

7. I slutningen af 1800-tallet kom der politisk antisemitisme, da jødiske grupper engagerede sig politisk.

8. I samme periode lavede den russiske zars efterretningstjeneste et forfalsket skrift, der kaldes Zions Vises Protokoller. Den taler om en hemmelig jødisk konspiration om at erobre verdensherredømmet. Den blev brugt af zaren som argument for at forfølge jøder.

9. Den amerikanske bilfabrikant Henry Ford betalte for at få den oversat til engelsk. Adolf Hitler brugte den i sin nazistiske kampagne mod jøder.

10. I 2016 vedtog organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) en definition på antisemitisme:

"Antisemitisme er en særlig opfattelse af jøder, som kan blive udtrykt som had mod jøder. Retoriske og fysiske manifestationer af antisemitisme er rettet mod jøder eller ikkejøder og/eller deres ejendom, mod jødiske samfundsinstitutioner eller religiøse faciliteter."

Kilder: folkedrab.dk, Ritzau, IHRA

/ritzau/