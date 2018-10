Nedslag i sager efter Weinstein-anklager

* Et tocifret antal mænd har efter oktober sidste år anklaget skuespiller Kevin Spacey for seksuelle tilnærmelser og overgreb. Sagerne er dog droppet, da de blev fundet forældet.

* Først på året blev læge Larry Nassar idømt op mod 125 års fængsel for at have udnyttet mindst 265 unge atleter. Flere stod frem efter MeToo.

* 20. august blev den italienske skuespiller Asia Argento, der har beskyldt Weinstein for voldtægt, beskyldt for overgreb mod skuespiller Jimmy Bennet. Asia erkender samleje, men nægter overgreb.

* 25. september fik komiker Bill Cosby en fængselsstraf på tre til ti år for overgreb.

* 1. oktober i år blev teaterinstruktør Jean-Claude Arnault, der i Sverige er kendt som "kulturprofilen", idømt to års fængsel for voldtægt.

* 2. oktober meddelte politiet i Las Vegas, at man genåbnede en voldtægtssag fra 2009 mod fodboldstjernen Cristiano Ronaldo. Han nægter sig skyldig.

Kilder: Ritzau og AP

