Nedtælling til månelanding følges med høj feber i Indien

Indien vil onsdag gøre sit andet forsøg på at lande på Månen.

Det er en mission, der anses for meget vigtig for den fremtidige udforskning af månen. Og meget vigtig for Indiens selvforståelse som en rummagt.

Landingen af det ubemandede indiske rumfartøj Chandrayaan-3 på Månens sydpol 14.34 dansk tid sker mindre end en uge efter, at et russisk landingsfartøj blev knust under forsøget på at lande i samme område.

Det er Indiens andet forsøg på at lande på Månen. Første gang var i 2019. Her lykkedes det at få et moderfartøj i kredsløb om Månen, men landingsfartøjet blev knust.

- Landingen på sydpolen ville gøre det muligt for Indien at udforske, om der er vand i form af is på Månen. Og dette er meget vigtig for opsamlingen af data og videnskaben om Månens geologi, siger Carla Filotica.

Hun er leder i det rådgivende selskab SpaceTec Partners.

Der er i Indien en næsten feberagtig stemning forud for den planlagte månelanding. Der er kæmpeoverskrifter i landets avisen, og tv-kanalerne følger nonstop nedtællingen til landingen.

I templer, moskéer og kirker bliver der bedt for en vellykket mission. Skolebørn vifter med det indiske flag, mens de følger nedtællingen på tv.

Premierminister Narendra Modi følger månelandingen fra Sydafrika, hvor han deltager i et møde for BRIKS-landene indien, Rusland, Kina, Sydafrika og Brasilien.

Månens sydpol er på grund af det rå landskab et vanskeligt område at lande i. Hvis det lykkes Indien, vil det være en historisk bedrift.

Vand i form af is vil - hvis det findes - kunne sikre brændstof, ilt og drikkevand til eventuelt fremtidige rummissioner.

/ritzau/Reuters