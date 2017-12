Nepal forbyder bjergbestigning på egen hånd

Nye regler gør det ulovligt at bestige Mount Everest alene. Blinde og dobbelt-benamputerede rammes også.

Det er slut med at bestige Mount Everest og andre bjerge i Nepal på egen hånd.

Det har den bjergrige nation besluttet, og den nye lov træder i kraft i 2018, skriver BBC.

En embedsmand fra de nepalesiske myndigheder oplyser til mediet, at loven er blevet strammet for at øge sikkerheden og mindske antallet af dødsulykker.

Desuden er det også blevet forbudt at tage turen op som blind. Ifølge reglerne skal man heller ikke bestige bjerge, hvis man mangler begge ben.

De seneste år har et rekordstort antal forsøgt at bestige Mount Everest.

Ifølge BBC er seks døde på Mount Everest i løbet af denne sæson. Heriblandt var den 85-årige Min Behadur Sherchan, som forsøgte at blive den ældste person til at bestige Mount Everest.

Med de nye regler skal udenlandske klatrere følges af en guide. Myndighederne håber på den måde, at det kan skabe flere job for de nepalesiske guider.

De nye regler møder dog også kritik. På Facebook skriver bjergbestigeren Hari Budha Magar, at reglerne er "diskriminerende".

Han mistede begge ben, da han var udsendt til Afghanistan og bliver dermed påvirket af de nye regler.

- Jeg vil bestige Mount Everest, uanset hvad ministeriet beslutter. Intet er umuligt, lyder det fra bjergbestigeren ifølge BBC.

I maj var danske Rasmus Kragh tæt på at blive den første dansker til at bestige bjerget uden brug af kunstig ilt.

Han måtte dog afbryde forsøget 250 meter fra toppen, da en storm gjorde det livsfarligt at fortsætte. Til næste år vil han forsøge sig igen.

17 danskere er gennem tiden lykkedes med at bestige de 8848 meter. Senest var det Arne Vatnhamar, der kom helt til tops i 2014.

Siden Mount Everest første gang blev besteget i 1953 er omkring 290 bjergbestigere omkommet i et forsøg på at bestige verdens højeste bjerg.

/ritzau/