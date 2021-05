Nerver på højkant for Fyr Og Flamme: Godt vi har hinanden

Torsdag aften går det løs for den danske duo, der glæder sig over at være to på scenen.

- Ved du, hvad ham der mangler?, lyder det fra Laurits Emanuel til Jesper Groth, mens de kigger op mod den schweiziske Eurovision-deltager, der står og synger fra scenen i Rotterdam Ahoy.

- Han mangler en kammerat at dele det hele med.

Den danske duo Fyr Og Flamme skal torsdag aften selv på scenen lige efter Schweiz i det europæiske melodigrandprixs anden semifinale.

Og både på scenen og uden for den betyder det meget, at de har hinanden at støtte sig til.

- Vi er så glade for, at vi oplever det her sammen, siger Jesper Groth, der udgør den ene halvdel af duoen, der i marts vandt det danske melodigrandprix og dermed fik æren af at skulle repræsentere Danmark i Holland, hvor Eurovision i år finder sted.

- Jeg havde været langt mere nervøs, hvis jeg havde stået her alene. Og derfor er det også en del af koreografien, at jeg lige har øjenkontakt med Laurits, inden jeg går i gang med at synge, afslører Jesper Groth, der ud over karrieren som sanger også er kendt som skuespiller og komiker.

Der er meget på spil, når Fyr Og Flamme på tre minutter skal overbevise Europa om, at de fortjener en finaleplads.

- Jeg bliver ret nervøs. Og jeg bliver også bange. Jeg er ind og ud af selvtilliden omkring det - det har altid været mit væsen som scenekunstner. Men det har aldrig været invaliderende. Og jeg har jo også min uddannelse som skuespiller at læne mig op ad, siger Jesper Groth.

Samtidig kan han mærke, at der er forskel på at være 32 år - som han er nu - og på at være 25 år.

- Hvis jeg glemmer et ord eller to i sangen på scenen nu, så kan jeg sagtens samle den op igen, hvor jeg før i tiden godt kunne have gået i stå og være blevet fortvivlet og tænkt, at nu ville jeg bare gerne hjem og snakke med min mor, siger han.

At der sidder op mod 200 millioner tv-seere og kigger med, er ikke hans store bekymring. Det er mere det, at der er et publikum i salen - og oven i købet det største publikum, Fyr Og Flamme nogensinde har haft.

- Til Melodi Grand Prix var der jo kun lige en runner og en kameramand, der klappede bagefter, siger Jesper Groth.

Så når duoen bliver spurgt, hvordan det føles, at der ikke er 15.000 mennesker i salen, som der ville have været, hvis det ikke havde været for coronasituationen, er det svært for dem at svare på.

- Det aner vi jo ikke en hat om. 3500 er jo mega mange mennesker for os. Og det kan næsten gøre mig mere nervøs end de 200 millioner bag tv-skærmen, siger Jesper Groth.

Torsdagens semifinale bliver sendt på DR1 klokken 21.00.

/ritzau/