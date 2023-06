Nervøse litauere kræver Nato-styrkelse i øst efter russisk kaos

Weekendens væbnede oprør i Rusland og tilstedeværelsen af Wagner-leder Jevgenij Prigozjin i Belarus har bragt regionen i en farlig situation.

Det mener Litauens præsident, Gitanas Nauseda, som kræver en styrkelse af forsvarsalliancen Natos østlige flanke mod Rusland.

- Her taler jeg ikke kun om Litauen, men om Nato som helhed, siger han til litauisk radio.

- Vi har at gøre med en stor stat - en atomstat - og enhver intern uro har uundgåeligt konsekvenser for sikkerheden i de omkringliggende stater, tilføjer Nauseda med henvisning til Rusland.

Gitanas Nauseda fortæller videre, at han ikke ved, om Wagner-chef Prigozjin allerede befinder sig i Belarus.

Lørdag hjalp Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, med at mægle mellem Rusland og Wagner-lederen i den optrappede konflikt. Som en del af den aftale, der blev indgået, flytter Prigozjin til Belarus.

Nato-medlemslandet Litauen deler grænse med både Belarus og den russiske enklave Kaliningrad samt Letland og Polen.

Præsident Gitanas Nauseda fortæller, at Litauen vil afsætte flere ressourcer til landets efterretningsvæsen, som skal vurdere de "politiske og sikkerhedsmæssige aspekter" i Belarus.

Mandag kommer Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, til Litauens hovedstad, Vilnius, for at mødes med Nauseda. Det sker som forberedelse til et Nato-topmøde i byen den 11.-12. juli.

Et af de centrale emner på topmødet bliver Ruslands krig mod Ukraine.

Urolighederne i Rusland begyndte fredag aften, da Jevgenij Prigozjin beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

Wagner, der er en privat militær gruppe bestående af lejesoldater, bevægede sig i løbet af lørdagen tættere og tættere på Moskva.

Soldaterne overtog fra morgenstunden flere militære anlæg, og de nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før aftalen mæglet på plads af Lukasjenko fik dem til at stoppe og vende om.

