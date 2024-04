Netanyahu beklager utilsigtet drab af syv nødhjælpsarbejdere

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, beklager det israelske luftangreb, der dræbte syv nødhjælpsarbejdere i Gazastriben.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Desværre har der den sidste dag været en tragisk hændelse, hvor vores styrker utilsigtet ramte uskyldige mennesker i Gazastriben, siger han tirsdag.

Syv medarbejdere fra hjælpeorganisationen World Central Kitchen (WCK) blev sent mandag dræbt i et israelsk luftangreb i byen Deir al-Balah i Gazastriben.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt de dræbte er statsborgere fra Australien, Polen, Storbritannien samt en person med dobbelt statsborgerskab i USA og Canada. Også en palæstinenser er blandt de dræbte.

Israel er ifølge Netanyahu i kontakt med de regeringer, hvor statsborgerne er fra.

- Det er sket i krigstid. Vi undersøger det grundigt, er i kontakt med regeringerne og vil gøre alt for at sikre, at det ikke sker igen, siger han ifølge Reuters.

/ritzau/