Netanyahu: De næste dage vil vi øge det militære pres i Gaza

Premierminister Benjamin Netanyahu siger søndag, at Israel vil øge sit "militære pres" på palæstinensiske grupper i Gaza.

Han siger, at formålet er at sikre frigivelsen for de gidsler, der stadig befinder sig i Gaza.

- I de kommende dage vil vi øge det militære og politiske pres på Hamas, for det er den eneste måde at befri vores gidsler på, siger han i en videofilmet erklæring aftenen før den jødiske påske.

Han truer med at "levere yderligere og smertefulde slag". Men han siger ikke, hvad det konkret handler om.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israels regering har indtil for få dage siden antaget, at lidt under 100 af de tilbageværende gidsler i Gaza stadig er i live.

Trods store international protester har Netanyahu tidligere gentagne gange sagt, at den israelske hær vil indlede et angreb langs landjorden mod grænsebyen Rafah i Gaza.

Her har langt over halvdelen af Gazas 2,3 millioner søgt tilflugt fra de intense israelske bombardementer.

Israels hær hævder, at nogle af gidslerne tilbageholdes i netop Rafah, der grænser op til Egypten.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har advaret mod en sådan landoffensiv og sagt, at den risikerer at koste mange civile livet.

/ritzau/AFP