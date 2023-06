Netanyahu dropper omstridt del af kritiseret retsreform

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, vil droppe den mest kontroversielle del af en omstridt retsreform.

Det siger han til avisen Wall Street Journal.

Det handler nærmere specifikt om den del af reformen, som ville gøre det muligt for parlamentet at omgøre domme fra højesteret.

- Den del er ude, siger han.

Han vil desuden revidere en anden kontroversiel del af reformen, som ville give regeringen mere magt til at udpege dommere.

Han tilføjer, at han endnu ikke ved, hvordan den nye version af reformen vil se ud.

- Jeg er opmærksom på befolkningens puls og på, hvad jeg tror, kan blive godtaget, siger han.

Retsreformen i sin oprindelige form mødte stor modstand i befolkning, da den blev lagt frem. I månedsvis var der kæmpe demonstrationer mod Netanyahu og hans regering i protest mod reformen.

Mange frygtede, at reformen, hvis den blev vedtaget, ville bevæge det israelske demokrati mod et autoritært styre. De frygtede for borgerrettighederne, og at regeringen ville få for meget magt.

Kritikere hævdede også, at regeringen ville bruge reformen til at få Netanyahu af krogen i en korruptionssag.

Men nu trækker Netanyahu og regeringen tilsyneladende i land ved at fjerne den mest omstridte dele af reformen.

Protesterne begyndte efter nytår - kort tid efter at Netanyahus nye regering, som er den mest højreorienterede i Israels historie, var kommet til magten.

Regeringen fremlagde efter magtovertagelsen en plan for, hvordan den vil reformere det israelske retssystem.

En plan, der blev dårligt modtaget i store dele af befolkningen, og som sendte hundredtusindvis af borgere på gaden i protest.

Reformen blev sat på pause i marts som følge af de omfattende protester.

/ritzau/Reuters