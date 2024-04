Netanyahu er ved bevidsthed efter operation for brok

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, er mandag ved bevidsthed efter en succesfuld operation for brok.

Det oplyser det hospital, hvor han er blevet opereret.

Den israelske premierminister taler med sin familie, lyder det.

Ifølge Hadassah-hospitalet er Benjamin Netanyahu ved at komme sig, men hospitalet uddyber ikke, hvor lang tid det vil tage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Premierministerens brok blev opdaget af læger under et rutinetjek lørdag. Herefter blev det besluttet, at han skulle opereres, når hans opgaver var afsluttet søndag.

Brok er en udposning af bughulen gennem en åbning eller et svagt sted i bugvæggen. Det viser sig som en bule under huden og opstår typisk ved navlen, i lysken, i overgangen til låret eller i ar efter operationer.

/ritzau/Reuters