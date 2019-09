Netanyahu får en ny chance for at danne regering

Israels præsident har ikke overtalt Benjamin Netanyahu og rivalen Benny Gantz til at danne regering sammen.

Israels præsident, Reuven Rivlin, beder premierminister Benjamin Netanyahu om at gøre et forsøg på at danne en ny regering efter valget for lidt over en uge siden.

Det fremgår af en erklæring fra præsidentens kontor.

Budskabet kommer, efter Rivlin har haft et møde med Netanyahu og hans nærmeste rival Benny Gantz.

Netanyahu har 28 dage til at danne en regering med en mulig to ugers forlængelse.

Hvis det slår fejl, kan præsidenten give opgaven til en anden politiker. I så fald kan det blive Gantz, der skal gøre forsøget.

Rivlin har forsøgt at få Netanyahu og Gantz til at danne en samlingsregering. Men et kompromis mellem de to synes uden for rækkevidde.

Det endelige resultat efter sidste tirsdags valg gav 33 mandater til Gantz' parti Blåt og Hvidt, mens Netanyahus Likud fik 32 mandater. Der er 120 medlemmer i parlamentet.

Men ingen af dem synes lige nu at kunne bane sig vej til et flertal.

Netanyahu har fået opbakning fra 55 lovgivere til at blive genvalgt som premierminister. Ganzt har fået støtte fra 54 til at overtage posten.

Situationen er ekstra vanskelig for Netanyahu, som inden for de næste uger ventes at blive tiltalt for korruption.

/ritzau/AFP